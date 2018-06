Hamburg (dpa/lno) - Gut fünf Monate nach einem Angriff auf ein Mitglied des Rockerclubs Mongols MC kommen sieben Unterstützer der rivalisierenden Hells Angels in Hamburg vor Gericht. Drei Männer im Alter zwischen 21 und 24 Jahren müssen sich vom kommenden Montag vor dem Landgericht wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung und Freiheitsberaubung verantworten, wie ein Gerichtssprecher am Montag mitteilte. Zwei weitere Männer und zwei Frauen, alle ebenfalls Anfang zwanzig, sind der Beihilfe angeklagt.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, in der Nacht zum 2. Januar das damals 26 Jahre alte Opfer mit sexuellen Versprechungen in eine Kleingartenanlage im Stadtteil Horn gelockt zu haben. Dort hätten die Hauptangeklagten zusammen mit einem noch unbekannten Mittäter die Laube gestürmt und ihr Opfer mit Tritten, Schlägen und einem Messer gequält. Den 26-Jährigen sollen sie dann schwer verletzt und gefesselt in einer Straße in der Nähe des Tatorts zurückgelassen haben.

Nur wenige Tage zuvor, am 28. Dezember 2015, hatten mehrere Mongols, unter ihnen der 26-Jährige, in einem Taxi vor einem Angriff von Hells Angels an der Reeperbahn flüchten wollen. Auf das Fahrzeug wurden mehrere Schüsse abgegeben, ein abgelenkter Pistolenschuss verletzte den 26-Jährigen leicht. Die Hamburger Polizei hatte Anfang Januar mit der Gründung der "Soko Rocker" reagiert.