Hamburg (dpa/lno) - Lokalmatador Julius Thole steht im Hauptfeld des mit 800 000 Dollar dotierten Beachvolleyball-Majors im Tennisstadion am Hamburger Rothenbaum. An der Seite seines Kieler Partners Lorenz Schümann setzte sich der Hamburger am Dienstag in der zweiten Qualifikationsrunde in einem deutschen Duell 2:1 (21:13, 14:21, 15:9) gegen Tim Holler (Fellbach) und David Poniewaz (Kiel) durch.

Bei den Frauen schafften die Berlinerinnen Julia Großner und Victoria Bieneck sowie Teresa Mersmann und Isabel Schneider (beide Leverkusen) den Sprung unter die 32 besten Teams.

Die Gruppenspiele des Hauptfeldes, bei denen auch die deutschen Europameisterinnen Laura Ludwig/Kira Walkenhorst und das nationale Topduo Markus Böckermann/Lars Flüggen (alle Hamburg) an den Start gehen, beginnen am Mittwoch.

Turnier-Homepage