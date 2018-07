Hamburg (dpa) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV eröffnet die Spielzeit 2016/17 am 6. August mit einem Testspiel gegen Stoke City. Die Partie gegen den Club aus der englischer Premier League wird um 16.00 Uhr im Volksparkstadion angepfiffen. Eingebettet ist das Freundschaftsspiel in ein großes Fest für die Anhängerschaft der Hanseaten, in dem auch die neue Mannschaft des Traditionsclubs vorgestellt werden soll.

Mitteilung HSV