Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der Unterstützer des bewaffneten Dschihad hat sich in Hamburg erneut erhöht. Insgesamt stieg sie auf inzwischen 305, wie ein Sprecher des Landesamts für Verfassungsschutz am Dienstag auf Anfrage sagte. Im vergangenen Jahr seien es noch 270, im Jahr zuvor 240 gewesen - nach nur 70 im Jahr 2013. Die Zahl der Islamisten insgesamt bezifferte der Verfassungsschutz derzeit in Hamburg auf 1185 - 120 mehr als im Jahr 2015 und 230 mehr als 2014. Voraussichtlich am kommenden Montag legt der Verfassungsschutz seinen Jahresbericht vor. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.