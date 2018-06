Hamburg (dpa/lno) - Unbekannte haben ein Luxus-Auto in Hamburg angezündet und das Fahrzeug dabei vollständig zerstört. Die Täter konnten in der Nacht zum Dienstag im Stadtteil Poppenbüttel unbemerkt entkommen - die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung, teilte ein Polizeisprecher mit. Bei dem Feuer wurde ein weiteres höherwertiges Auto in der Nähe beschädigt. Angaben zum Schaden lagen der Polizei zunächst nicht vor. Verletzt wurde niemand.