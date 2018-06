Hamburg (dpa/lno) - Der Niederländer Hans Clevers erhält den mit 750 000 Euro dotierten Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft 2016. Der Biologe und Mediziner habe ein neues Standardverfahren zur unbegrenzten Vermehrung von adulten Stammzellen entwickelt, mit dem er rudimentäre Organe im Miniaturformat, sogenannte Organoide, züchten kann, teilte die Körber-Stiftung am Dienstag in Hamburg mit. Damit lassen sich Medikamente lebensecht in der Petrischale testen und schadhafte Organe heilen und möglicherweise ersetzen. Der Preis soll dem 59-Jährigen, der das Utrechter Princess Máxima Center leitet, am 7. September im Hamburger Rathaus verliehen werden.

Körber-Stiftung