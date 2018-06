Hamburg (dpa) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat Philipp Müller vom Hamburger SV verpflichtet. Das gaben die Wiesbadener am Mittwoch bekannt. Müller hatte in der vergangenen Saison 28 Spiele für die zweite HSV-Mannschaft in der Regionalliga Nord bestritten und dabei fünf Tore erzielt. Der 21 Jahre alte Stürmer wechselt ablösefrei nach Hessen. Beim Drittligisten erhielt er einen Zweijahresvertrag.

Mitteilung Wehen Wiesbaden