Hamburg (dpa) - Mangas - japanische Comics - kennt mittlerweile auch im Westen jedes Kind. Aber wo kommen diese Geschichten her, deren typisches Merkmal die Kawaii-Ästhetik ist, die unter anderem mit einem verniedlichenden Kindchen-Schema arbeitet? Dieser Frage geht von Freitag an bis zum 11. September eine Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg nach. Zu sehen sind rund 200 historische Holzschnitte und illustrierte Holzschnittbücher, sowie Druckstöcke, Tuschezeichnungen und mehr als 60 japanische Manga-Bücher, sowie Ausschnitte aus Anime-Filmen, Videogames und Cosplay-Kostüme, die die Verbindungen zwischen historischer und zeitgenössischer Populärkultur in Japan nachzeichnen.

