Hamburg (dpa) - Für die deutschen Beachvolleyball-Männer ist das Rennen um einen Start bei den Olympischen Spielen weiter offen. Die Hamburger Markus Böckermann und Lars Flüggen sowie die Berliner Jonathan Erdmann und Kay Matysik verloren am Donnerstag beim Major-Turnier in Hamburg zwar ihre abschließenden Gruppenspiele. Doch ein Erfolg vom Vortag reichte beiden Nationalteams für den Einzug in die K.o.-Phase.

"Wir haben im dritten Satz um jeden Punkt gekämpft", sagte Blocker Erdmann nach dem 1:2 (21:18, 14:21, 11:15) gegen das brasilianische Duo Guto/Saymon. Routinier Matysik war kurz nach dem Spiel sogar davon ausgegangen, das Turnier sei für ihn und Partner Erdmann beendet: "Wir sind raus." Doch ein einziger Zähler rettete den WM-Dritten von 2013 den dritten Gruppenplatz.

Böckermann/Flüggen gehen beim Heimturnier an der Alster trotz eines 0:2 (28:30, 18:12) gegen die brasilianischen Olympia-Favoriten Alison/Bruno als Gruppen-Zweiter in die Entscheidungsspiele. Die zwei deutschen Teams liegen im Olympia-Ranking derzeit auf den letzten beiden Plätzen, die noch das Rio-Ticket bringen. Allerdings müssen sie sich noch der Konkurrenz aus Mexiko und Kandada erwehren. Das Welttour-Turnier in Hamburg kommt als letztes in die Wertung.

