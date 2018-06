Saint-Nazaire (dpa/lno) - Nach der Genesung von seiner Rückenverletzung macht sich Mittelfeldspieler Albin Ekdal Hoffnungen auf einen Einsatz in der EM-Startelf der Schweden. "Ich rechne damit, dass man über meinen Namen diskutiert. Aber es liegt am Trainer. Es sind immer noch vier Tage bis zum ersten Spiel, also genug Zeit sich vorzubereiten", sagte der Profi vom Hamburger SV am Donnerstag. Am Montag treffen die Schweden in der schweren Gruppe E auf Irland. Vor wenigen Tagen hatte Nationaltrainer Erik Hamrén gesagt, dass der 26-Jährige noch kein Kandidat für die Startelf sei.

Ekdal hatte sich vor dem Bundesligafinale mit dem HSV bei einem Sturz in einem Hamburger Club eine Schnittwunde am Rücken zugezogen. Beschwerden hat er längst nicht mehr. "Ich fühle mich gut, habe mit dem Rücken überhaupt keine Probleme mehr. Ich kann in den Einheiten 100 Prozent geben", sagte Ekdal. "Das einzige Problem ist, dass ich seit einem Monat kein Spiel mehr bestritten habe."

