Hamburg (dpa/lno) - Mogli ist Hamburgs dickster Fußballfan: Die 49-jährige Elefantenkuh präsentierte sich am Donnerstag im Tierpark Hagenbeck mit ihren Wärtern im EM-Fieber. Mit Hilfe von Trikots, Kappen, Schals, Schweißbändern und Flaggen entstand im Elefantengehege eine stilechte Fanarena. Moglis Rüssel wurde mittels ungiftiger Fingerfarbe zu einer riesigen Fantrompete, wie der Tierpark mitteilte. Elefantenpfleger Michael Schmidt leistete mit Hilfe einer Vuvuzela akustischen Beistand. Mogli hat bereits reichlich EM-Erfahrung. Als sie 1974 in die Hansestadt kam, war die Bundesrepublik gerade zum ersten Mal amtierender Europameister und holte in jenem Jahr auch den zweiten WM-Pokal.

