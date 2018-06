Hamburg (dpa) - Hamburg bleibt vorerst bei seinem Nein zur Neuauflage der Exzellenzinitiative für Spitzenforschung. Die Chancengleichheit zwischen den Hochschulen sei in der bisher geplanten Vereinbarung von Bund und Ländern weiterhin nicht ausreichend berücksichtigt, sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) dem "Tagesspiegel" (Donnerstag). Es könne zu einer Zwei-Klassen-Hochschullandschaft kommen. "Das wäre weder leistungsfördernd noch fair." Bund und Länder wollen am 16. Juni das Nachfolgeprogramm für die Ende 2017 auslaufende Exzellenzinitiative beschließen. Sollte Hamburg bei seiner Haltung bleiben, wäre die Vereinbarung jedoch hinfällig, da in dem Gremium Einstimmigkeit erforderlich ist.