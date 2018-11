Hamburg (dpa/lno) - Nach ihrem zweitägigen Treffen in Hamburg wollen die Wirtschaftsminister von Bund und Ländern heute die Ergebnisse ihrer Konferenz vorstellen. Auf der Tagesordnung standen nach Angaben der Hamburger Wirtschaftsbehörde unter anderem der Klimaschutzplan 2050 sowie die Integration von Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung. Zum Auftakt der Wirtschaftsministerkonferenz, auf der es auch um die Rolle Deutschlands als Luftverkehrsstandort gehen sollte, war am Mittwochabend ein Kamingespräch mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) angesetzt.