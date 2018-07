Hamburg (dpa/lno) - Basketball-Zweitligist Hamburg Towers hat den Vertrag von Mannschaftskapitän Robert Ferguson um ein weiteres Jahr verlängert. Der 31-Jährige erzielte in der abgelaufenen Spielzeit im Schnitt 7,5 Punkte und holte 5,1 Rebounds. Neben seinen sportlichen Qualitäten ist der 2,03 Meter große Flügelspieler auch eine wichtige Führungspersönlichkeit. "Ich freue mich unheimlich über Roberts Vertragsverlängerung. Er passt charakterlich und sportlich perfekt ins Team. Rob gibt unserem Team unheimlich viel Variabilität, er kann verschiedene Positionen spielen und gerade sein guter Distanzwurf wird für uns auch in der kommenden Saison sehr wertvoll sein", sagte Trainer Hamed Attarbashi am Freitag.

