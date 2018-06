Hamburg (dpa/lno) - Der Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz geht in diesem Jahr an ein Berliner Projekt für junge Flüchtlinge. Der Verein Champions ohne Grenzen bietet geflüchteten Kindern und Jugendlichen kostenlose und regelmäßige Trainingsangebote auf Fußballplätzen und in Sporthallen an. Der Verein bekam am Freitag in Hamburg den mit 20 000 Euro dotierten Hauptpreis zuerkannt. Die beiden Hamburger Vereine Dunkelziffer, der sich mit Hilfsprojekten gegen Kindesmissbrauch einsetzt, und Get the Kick, der Sport- und Kulturprojekte anbietet, erhielten jeweils 10 000 Euro. Ein dritter Anerkennungspreis ging an den Kinderschutzbund in Aachen, der Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern anbietet.

