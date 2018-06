Hamburg (dpa/lno) - Theaterstars wie Bruno Ganz, Dagmar Manzel, Ulrich Matthes, Joachim Meyerhoff und Edgar Selge sind in diesem Jahr zu Gast beim 8. Hamburger Theaterfestival. "Das Festival möchte wie immer ein breites Spektrum abbilden. In diesem Jahr präsentieren wir ein theatralisches Filmprojekt, eine musikalische Komödie, eine freie Rezitation, ein literarisches Konzert und natürlich reines Sprechtheater, getragen von großen Schauspielern", sagte Festivalleiter Nikolaus Besch am Freitag in Hamburg. Insgesamt stehen zehn wegweisende Theaterproduktionen aus dem deutschsprachigen Raum vom 2. Oktober bis zum 29. November auf dem Programm.

