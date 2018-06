Hamburg (dpa/lno) - Heimspiel für Rockstar Udo Lindenberg: Auf seiner aktuellen Tour macht der Musiker am Samstagabend in seiner langjährigen Wahlheimat Hamburg Station. Das Open-Air-Konzert im HSV-Stadion ist nach Angaben der Veranstalter seit Wochen ausverkauft - rund 45 000 Fans werden erwartet. Auch alle weiteren Shows bis zum Abschluss in Leipzig am 26. Juni seien nahezu ausverkauft, hieß es. Lediglich für die beiden Zusatzkonzerte in Hannover (15.6.) und Leipzig (26.6.) gebe es noch einige wenige Restkarten. Gestartet hatte Lindenberg die 14 Termine umfassende Tour im Mai in der Schalke-Arena von Gelsenkirchen - kurz nach seinem 70. Geburtstag und nach der Veröffentlichung seines neuen Albums "Stärker als die Zeit".

