Hamburg (dpa) - Der Linken-Politiker Jan van Aken will im nächsten Jahr nicht wieder für den Bundestag kandidieren. Dies kündigte der 55-Jährige am Samstag am Rande eines Landesparteitags der Hamburger Linken an. Der Rüstungsexperte sitzt seit 2009 im Bundestag, seit 2012 ist er außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion. "Ja, er kandidiert nicht wieder", sagte Margret Geitner, die Fraktionsgeschäftsführerin der Linken in der Hamburgischen Bürgerschaft. Zuvor hatte NDR 90,3 darüber berichtet.

