Hamburg (dpa/lno) - Tausende Motorradfahrer sind am Sonntag zum Hamburger Mogo im Michel gekommen. Der Motorradgottesdienst stand in diesem Jahr unter dem Motto "Segen tanken!". "Das Motto sagt mit zwei Worten, wofür der Mogo im Bewusstsein vieler Besucher steht", sagte Mogo-Pastor Lars Lemke laut Redemanuskript. Im Anschluss wollten die Besucher in einem Konvoi über die A7 nach Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) fahren. Die Autobahn und zahlreiche Straßen rund um den Michel wurden dafür gesperrt. Wegen des Regens nahmen in diesem Jahr weniger Motorradfahrer daran teil. Die Veranstalter ging von 18 500 Mororrädern aus. Im vergangenen Jahr hatten 27 000 Biker teilgenommen.

