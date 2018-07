Hamburg (dpa/lno) - Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) hat bei der Verteilung von Flüchtlingen in Europa um Verständnis für noch aufnahmeunwillige EU-Staaten geworben. "Wenn Deutschland 15 Jahre gebraucht hat, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass Flüchtlinge in ganz Europa verteilt werden müssen, dann sollten wir doch unseren Freunden in Europa wenigstens ein oder zwei Jahre Zeit geben, um zu demselben Ergebnis zu kommen", sagte er am Sonntag in Hamburg auf einer Matinee der Wochenzeitung "Die Zeit". Altmaier erinnerte daran, dass sich in vorangegangenen Flüchtlingskrisen alle deutschen Innenminister seit Otto Schily (SPD) stets gegen eine Verteilung ausgesprochen haben. Die EU-Staaten hatten sich 2015 verpflichtet, 160 000 Flüchtlinge aufzunehmen. Tatsächlich verteilt wurde bislang nur ein Bruchteil.