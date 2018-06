Hamburg (dpa/lno) - Der isländische Tenor Gardar Thor Cortes (42), in Hamburg Hauptdarsteller des Musicals "Liebe stirbt nie - Phantom II", drückt bei der Fußball-EM in Frankreich seinem Heimatland fest die Daumen. "Wir sind ja nur 330 000 Leute in Island. Es ist eine große Sache für uns, zum ersten Mal Teil der Europameisterschaft zu sein", sagte Cortes der Deutschen Presse-Agentur. In seiner Heimat sei eine wahre Euphorie um den Ballsport ausgebrochen. Dass die Isländer als absolute Außenseiter ins Turnier starten, sieht der in Reykjavik geborene Künstler nicht als Nachteil: "Wenn zwei Teams aufeinandertreffen, ist alles möglich. Das ist das Großartige am Fußball." Am Dienstagabend spielt die Elf ihren EM-Auftakt gegen Portugal im Stadion von St. Etienne.

Cortes, in dessen Garderobe im Operettenhaus ein kleiner Fernseher steht, will so viele EM-Spiele wie möglich sehen. Falls Island vorzeitig ausscheidet, hat er schon einen zweiten Favoriten: "Ich bin ja halber Engländer. Aber wenn Island und England beide ausscheiden, dann drücke ich für Deutschland die Daumen." Das tut seine Gespielin in "Liebe stirbt nie", die US-amerikanische Christine-Darstellerin Rachel Anne Moore, sowieso: "Ich habe seitens meiner beiden Großmütter deutsches Blut in meinen Adern", sagte die 31-Jährige. Die Regeln des europäischen Fußballs kennt sie nur zu gut: "Es ist der einzige Mannschaftssport, den ich als Kind selbst drei Jahre gespielt habe. Mein Vater war Trainer eines Fußball-Teams in Seattle. Ich spielte meist auf der Verteidiger-Position. Mehr schlecht als recht."

