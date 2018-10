Hamburg (dpa/lno) - Zwei Fußballfans sind in der Nacht zu Montag in Hamburg-St. Pauli von mutmaßlichen Türstehern und Zuhältern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Zuvor sollen die Fußballfans im Alter von 25 und 37 Jahren Prostituierte geschubst und begrapscht haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin sei es zu einem gewalttätigen Streit zwischen rund zehn mutmaßlichen Milieuangehörigen und einer Gruppe von Fußballfans gekommen. Vier weitere Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die etwa zehnköpfige Truppe soll auch Schlagstöcke und sogenannte Quarzhandschuhe eingesetzt haben.

Mitteilung der Polizei