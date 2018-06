Salem (dpa/lno) - In Schleswig-Holstein hat die Ernte der ersten Frühkartoffeln begonnen. Auf einer Pressekonferenz in Salem im Kreis Herzogtum Lauenburg will die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein über die Aussichten und Absatzmärkte für die Knollen aus Schleswig-Holstein informieren. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes für Hamburg und Schleswig-Holstein wurden 2015 im nördlichsten Bundesland auf rund 5200 Hektar Kartoffeln angebaut.