Hamburg (dpa/lno) - Den Dschungelthron hat Maren Gilzer in diesem Jahr für Sänger Menderes Bağci geräumt, beim Matjes aber bleibt sie die Schirmherrin. Am Dienstag warb die in pink gekleidete 56-Jährige in Hamburg als Botschafterin für das Holländische Fischereibüro bei Bootstour und Verkostung für die Heringsspezialität. Erneut feierten die Veranstalter in der Hansestadt den Start der Saison mit der Ankunft des ersten Fässchens. Von Mittwoch an soll der neue Matjes im Handel sein.

Auf der Veranstaltung mit holländischen Meisjes und Segelkutter werden von Fischunternehmern aus Deutschland und den Niederlanden Spenden für die Stiftung KinderHerz gesammelt, wie das Fischereibüro mitteilte. Diesmal soll ein Projekt des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf unterstützt werden, bei dem an einem schonenden Monitoring-Verfahren für Neugeborene und Säuglinge geforscht wird.

Gilzer, Ex-"Glücksrad"-Buchstabenfee und Schauspielerin, engagiert sich seit längerem für die Stiftung: "Die Kleinen haben einen beeindruckenden Lebensmut, der unbedingt Gehör finden muss."

Holländisches Fischereibüro