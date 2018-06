Kiel (dpa/lno) - Beamte des Hauptzollamt Kiels haben bei einer Kontrolle im ICE von Hamburg nach Kopenhagen rund 1,1 Kilogramm Kokain entdeckt. Das Rauschgift war in zwei Päckchen mit Klebeband am Unterhemd eines Reisenden festgeklebt, wie die Behörde am Dienstag in Kiel mitteilte. Die Kontrolle fand vergangenen Donnerstag statt. Stutzig geworden waren die Beamten demnach, weil in einem Koffer, der zwei Männern im Alter von 61 und 67 Jahren gehörte, Klebeband lag. Eine Durchsuchung bestätigte den Verdacht: Am Rücken eines der Männer fanden die Zöllner die Drogen im Straßenverkaufswert von mehr als 94 000 Euro. Bei dem zweiten Reisenden wurde kein Rauschgift gefunden, ein Schnelltest an seinen Mobiltelefonen verlief jedoch positiv auf Kokain.