Hamburg (dpa/lno) - Elf Millionen Besucher sind dem Schrei des Löwen im Hamburger Hafen gefolgt: Das Musical "Der König der Löwen" feiert in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag. Die deutsche Produktion der Disney-Show, die nach dem gleichnamigen Zeichentrickfilm von 1994 entstand, hatte am 2. Dezember 2001 Premiere im Theater im Hafen. Mit 6000 Aufführungen wurde der Löwenkönig zum Dauerbrenner in der Hansestadt.

"Das Musical ist seit der Premiere in nahezu jeder Vorstellung ausverkauft und hat mit über 11 Millionen Besuchern sogar Hamburger Musical-Klassiker wie "Cats" und "Das Phantom der Oper" längst überholt", erklärte das Musicalunternehmen Stage Entertainment am Dienstag. Weltweit hätten mehr als 80 Millionen Besucher eine "König der Löwen"-Inszenierung gesehen.

In Hamburg zeigt Stage Entertainment noch drei weitere Musicals: im Nachbarhaus im Hafen, dem Theater an der Elbe, "Das Wunder von Bern", im Theater Neue Flora die Disney-Prdouktion "Aladdin" und im Operettenhaus die "Phantom der Oper"-Fortsetzung "Liebe stirbt nie", die im Herbst vom Udo-Lindenberg-Musical "Hinterm Horizont" abgelöst wird.

Musical