Hamburg (dpa/lno) - Die spendenfinanzierte Hilfsinitiative Lifeboat will von Juli an mit dem ehemaligen Seenotrettungskreuzer "Minden" Flüchtlinge im Mittelmeer retten. Das Schiff werde in Zusammenarbeit mit SOS Mediterranée, Sea Watch und Ärzte ohne Grenzen die internationale Rettungsflotte in den Gewässern zwischen Malta und Lampedusa verstärken, kündigten die Projektorganisatoren am Mittwoch in Hamburg an. Ein Großteil der Schiffsbesatzung habe bereits bei Rettungseinsätzen vor der griechischen Insel Lesbos Erfahrungen gesammelt.

Informationen zum Lifeboat-Projekt