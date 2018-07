Bergisch Gladbach (dpa) - Der CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach ist nach seinem Zusammenbruch bei einem Messe-Auftritt in Hamburg wieder wohlauf. "Keine besonderen Vorkommnisse", antwortete der 64-Jährige am Mittwoch auf die Frage nach seinem Gesundheitszustand. Über seinen Kollaps am Dienstagabend hatte zuerst "Bild.de" berichtet. Bosbach - er kommt aus Bergisch Gladbach nahe Köln - ist herz- und krebskrank und trägt einen Herzschrittmacher.

"Mein Defibrillator hat Punkt 17:44 Uhr in Hamburg geschockt und mein Herz wieder auf Trab gebracht. Und dafür ist er ja auch da", erklärte der Bundestagsabgeordnete am Mittwoch. "Gut zu wissen, dass das gute Stück funktioniert, wenn es drauf ankommt."

"Ich kann mich an nichts erinnern, aber mir geht es wieder gut", hatte Bosbach "Bild.de" gesagt. "Als ich zu mir kam, hielt jemand meine Beine halbhoch, ich lag auf dem Boden, und der Rettungsdienst stand da. Ich habe keine Ahnung, was los war - wohl ein Schwächeanfall." Er werde sich gründlich untersuchen lassen.