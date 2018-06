Hamburg (dpa/lno) - Kindergeburtstag im Tierpark Hagenbeck: Walrossmädchen Loki hat am Mittwoch von Fernsehmoderator und Taufpate Jörg Pilawa eine Torte überreicht bekommen. Dabei kann sie damit noch gar nicht so viel anfangen, wie der Tierpark mitteilte. Die am 5. Juni 2015 geborene Loki ernährt sich bisher hauptsächlich von Muttermilch und beginnt gerade erst langsam damit, Fisch zu fressen. Ganz im Gegensatz zu ihrem Halbbruder Thor, der am Mittwoch zwei Jahre alt wurde, und zu seinem Geburtstag eine leckere Fisch-Sahne-Torte bekam. Die Tischmanieren der jungen Robben ließen dabei noch zu wünschen übrig.

