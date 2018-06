Kiel (dpa) - Der soziale Wohnungsbau hinkt dem Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern weiter hinterher. In diesem Jahr wollen die Wohnungsunternehmen in den drei Bundesländern insgesamt 3549 Wohnungen bauen - das sind etwa 10,5 Prozent mehr als 2015. Der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, forderte am Mittwoch in Kiel beim VNW-Verbandstag eine Renaissance des sozialen Wohnungsbaus. Hierfür müssten aber Bauvorgaben gelockert und Rahmenbedingungen verbessert werden. Breitner kritisierte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), der mit seinem angestrebten Mietrechtspaket auch den Bau neuer Sozialwohnungen erschwere.