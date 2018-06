Hamburg (dpa/lno) - Zweitliga-Nordmeister SV Poseidon Hamburg kann im heimischen Bad am Olloweg den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Der Verein erhielt den Zuschlag für das Aufstiegsturnier am 2. und 3. Juli. Neben den Hanseaten kämpfen noch Ost-Meister SG Brandenburg und Süd-Meister SV Würzburg 05 sowie der West-Meister um die beiden Bundesligaplätze. Die Entscheidung zwischen Bochum und Solingen-Wuppertal fällt erst am 25. Juni. Bereits am Wochenende ist das Olloweg-Bad Schlauplatz des Nordpokal-Finalturniers.

Wasserball-News