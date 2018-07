Hamburg (dpa/lno) - Nach heftigen Regenfällen hat die Feuerwehr in Hamburg am Dienstagabend erneut im Akkord gearbeitet - diesmal mussten die Helfer in kurzer Zeit zu mehr als 200 Einsätzen ausrücken. Besonders betroffen war nach Angaben der Feuerwehr vom Mittwoch der Westen der Stadt. Keller waren vollgelaufen und Straßen kurzzeitig überschwemmt. Im Verkehr verursachte das Unwetter kurzzeitig Behinderungen, größere Straßensperrungen gab es nach Angaben der Einsatzkräfte jedoch nicht. Auch Menschen wurden nicht verletzt. Insgesamt verzeichnete die Feuerwehr 231 Einsätze in vier Stunden.