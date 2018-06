Kiel (dpa/lno) - Wegen der HSH Nordbank kommt der Finanzausschuss des schleswig-holsteinischen Landtags am nächsten Donnerstag (23. Juni) in Kiel zu einer Sondersitzung zusammen. Damit die Übertragung der Anteile, die dem Land direkt gehören, in die neue Holding erfolgen kann, muss der Ausschuss der vertraglichen Ausgestaltung zustimmen.

Der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Tobias Koch, hielt Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Donnerstag vor, ihre "Zusammenarbeit mit dem Parlament bei den HSH-Entscheidungen ist und bleibt ungenügend". Für Vertrauen in ihre Vorgehensweise sorge sie "mit solch chaotischen Aktionen in letzter Minute" nicht. Es sei kaum zu glauben, dass Heinold davon überrascht worden sei, dass bei der Übernahme milliardenschwerer Haushaltsrisiken durch das Land der Haushaltsgesetzgeber mitrede.

Heinold wies die Kritik zurück. "Das vom Parlament beschlossene Haushaltsgesetz verlangt, das der Finanzausschuss der Gestaltung des Vertrages zustimmen muss. Das bedeutet, dass die Regierung tätig werden muss, wenn die Vertragsgestaltung abgeschlossen ist. Die Anwälte arbeiten noch an der Vertragsgestaltung. Die Finanzministerin bittet den Ausschuss um eine Sondersitzung. Ein geordnetes Verfahren. Wo ist der Skandal?"

Ende Juni überträgt die HSH Nordbank faule Schiffskredite in Höhe von fünf Milliarden Euro an eine Zweckgesellschaft der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein und ist damit etwas entlastet. Bis 2018 muss nach Auflage der EU-Kommission ein Käufer für die HSH Nordbank gefunden worden sein oder die Bank wird abgewickelt.