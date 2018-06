Hamburg (dpa/lno) - Kassel, Amsterdam, Rio de Janeiro. Oder auch: Deutsche Meisterschaften, EM, Olympische Spiele. So sollen die Reisepläne von Jana Sussmann in den kommenden Wochen aussehen. Im Kampf um die Teilnahme an EM und Olympia liegt die 3000-Meter-Hindernis-Läuferin vom LT Haspa Marathon Hamburg gut im Rennen. Vor knapp zwei Wochen erfüllte die 25-Jährige in Prag mit der Zeit von 9:43,56 Minuten die geforderten Normen von 9:45,00 für Olympia und 9:48,00 Minuten für die EM.

In Deutschland ist die Hamburgerin damit aktuell drittschnellste Athletin hinter Gesa Felicitas Krause (LG Eintracht Frankfurt/9:22,33 Minuten) und Maya Rehberg (SG TSV Kronshagen/Kieler TB/9:39,18) und hat damit ein weiteres Kriterium erfüllt: Der Deutsche Leichtathletik-Verband kann bis zu drei Athletinnen in dieser Disziplin nominieren. Sollte in Kassel jedoch eine weitere Läuferin schneller als Sussmann sein, wäre sie zumindest bei der EM (6. bis 10. Juli) wohl nicht dabei. Die Qualifikationszeitraum für Rio endet derweil erst am 10. Juli.

Doch die gelernte Bankkauffrau, die zurzeit in Hamburg Medien und Information studiert, ist zuversichtlich. "Ich fühle mich sehr gut. Es gibt noch drei Kandidatinnen, von denen ich glaube, dass sie die EM-Norm noch angreifen werden. Weil wir uns aber auch gut präsentieren wollen, schätze ich, dass Maya und ich ein relativ schnelles Rennen machen." Dass der Titel quasi schon vergeben ist, daraus macht die Hamburgerin keinen Hehl. "Ich gehe davon aus, dass Gesa vorneweg laufen wird. Das ist eine andere Liga."

Nominierungs-Kriterien