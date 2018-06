Hamburg (dpa/lno) - Nach den Schüssen auf einen ehemaligen Vize-Chef der Mongols-Rocker und dessen Freundin in Hamburg-Schnelsen haben die Ermittler noch keine heiße Spur. "Die Ermittlungen laufen", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Ein Maskierter hatte die beiden in der Nacht zu Donnerstag angeschossen und schwer verletzt, die 21-jährige Frau sogar lebensgefährlich. Die Hintergründe waren am Freitagnachmittag weiter unklar. Ein Bezug zum Rocker-Milieu werde geprüft, sagte die Sprecherin. Die Soko "Rocker" ist weiterhin im Einsatz.

Unterdessen wurden mehr Details über den angeschossenen Ex-Mongols-Rocker öffentlich: Er sei wegen Körperverletzung und Waffen-Delikten polizeibekannt, sagte eine Sprecherin zu entsprechenden Medienberichten. Erst kürzlich sei er sechs Monate in Haft gewesen. An seinem Kopf trug er die Tätowierung "Fuck The Hells Angels". Nach Polizeiangaben gelten die Mongols und die verfeindete Rockergruppe Hells Angels in Hamburg offiziell als aufgelöst. In Hamburg hat der Bandenkrieg der beiden Gruppen, bei dem es um Einfluss und Geld geht, zuletzt wiederholt für Schlagzeilen gesorgt.