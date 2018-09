Hamburg (dpa/lno) - Nach heftigen Gewittern ist die Feuerwehr am Freitag in Hamburg zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. "Wir haben quer über das Stadtgebiet verteilt überflutete Keller und Straßen unter Wasser", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittag. Betroffen seien unter anderem die Stadtteile Rissen, Blankenese, Poppenbüttel, Sasel, Lokstedt, Rotherbaum und Billstedt gewesen. Den größten Einsatz gab es an der Universitäts-Bibliothek. Dort lief die Tiefgarage voller Wasser. Der Wetterdienst warnte vor weiterem "ergiebigen Regen mit Überflutungsgefahr". Daher rechnete die Hamburger Feuerwehr im Laufe des Tages mit weiteren Einsätzen.