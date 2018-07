Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers haben im Kampf um den zweiten Platz in der Gruppe Nord der Baseball-Bundesliga einen Punkt eingebüßt. Dennoch ist das Team von Trainer Jens Hawlitzky der Playoff-Teilnahme dank des Splits (8:1, 1:7) gegen die Paderborn Untouchables am Samstag einen Schritt näher gekommen. Zudem haben die Hanseaten mit insgesamt 3:1-Siegen den direkten Vergleich gegen die Paderborner für sich entschieden und stünden damit bei der gleichen Anzahl von Punkten am Ende der Saison vor den Untouchables.

"Ich freue mich, dass mein Team in dieser entscheidenden Phase des Spiels auch in der Offensive sehr konzentriert und mit großem Erfolgshunger gespielt hat", lobte Hawlitzky. Angesichts der klaren Niederlage im zweiten Duell räumte er ein: "Im zweiten Spiel haben wir leider nicht die Mentalität wie im entscheidenden Abschnitt der ersten Partie an den Tag legen können. Daran müssen wir weiter arbeiten."

Stealers-News