Hamburg (dpa/lno) - Eine Woche vor dem Trainingsstart in die neue Saison sieht Abwehrspieler Philipp Ziereis den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli gut aufgestellt. "Wir haben gute Jungs dazu geholt", sagte der 23-Jährige auf der Homepage des Vereins. Zur neuen Saison verstärken der Norweger Vegar Eggen Hedenstad, der Marokkaner Aziz Bouhaddouz sowie Christopher Avevor und Richard Neudecker den Kader der Kiezkicker.

Mit den neuen Teamkollegen will Ziereis an die erfolgreiche Vorsaison anschließen, die die Hamburger auf Rang vier beendet hatten. "Die Liga ist aber sehr ausgeglichen, viele Teams sind gut besetzt. Für uns gilt es, gut und mit viel Spaß aus den Startlöchern zu kommen", sagte der Innenverteidiger, der auf eine Fortsetzung der guten Abwehrarbeit setzt: "16 Mal konnten wir zu Null spielen. Das ist ein ganz starker Wert. Unser Ziel ist es natürlich, in der kommenden Saison auch wieder eine gute Zu-Null-Statistik hinzubekommen."

Nach dem Auftakt am kommenden Montag testet die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen gegen die SpVgg Billstedt-Horn (2. Juli) sowie bei Viktoria 1899 Berlin (3. Juli) und SV Babelsberg 03 (8. Juli), bevor es am 10. Juli ins Trainingslager nach Maria Alm in Österreich geht.

Mitteilung FC St. Pauli