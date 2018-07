Hamburg (dpa/lno) - Ein 69-jähriger Mann hat im Internet auf einer Verkaufsplattform seinen gestohlenen Kleintransporter wiedergefunden und den mutmaßlichen Dieb in Hamburg-Horn in eine Falle gelockt. Dem Rentner war sein Wagen im Mai im Stadtteil Altona gestohlen worden, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Bei Internetrecherchen habe er sein Fahrzeug schließlich wiedererkannt und einen Besichtigungstermin mit dem Verkäufer vereinbart. Zugleich informierte er die Polizei, die den 21-jährigen Tatverdächtigen dabei am Freitag festnahm.

