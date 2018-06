Hamburg (dpa) - Gegen eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Air Berlin hat es am Sonntag eine Bombendrohung gegeben. Wie die Bundespolizei mitteilte, konnte die in München gestartete Maschine um 18.34 Uhr sicher auf dem Hamburger Flughafen landen. Alle 170 Passagiere und die acht Crewmitglieder seien wohlauf, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion am Hamburger Flughafen. Eine Bombe sei nicht an Bord entdeckt worden. Nach Informationen der Hamburger "Morgenpost" soll gegen 17.20 Uhr ein Mann im Namen des "Islamischen Kalifats Europa" mit einer Bombe in der Maschine gedroht haben. Die Drohung sei als ernstzunehmend eingestuft worden.