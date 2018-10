Hannover (dpa/lni) - Auf der Fahrt in den Sommerurlaub müssen ohnehin staugeplagte Autofahrer im Norden in den kommenden Wochen etliche Baustellen berücksichtigen. Betroffen sind die Hauptrouten des Urlaubsverkehrs, die A7 zwischen Hamburg und Südniedersachsen, die Strecken Richtung Nordseeküste (A27/28/29/31) sowie die A1 von Hamburg und Bremen Richtung Ruhrgebiet, wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilte. Zwar werde versucht, Bauarbeiten möglichst nicht in die Hauptreisezeit zu legen. Mehrmonatige Bauarbeiten vom Frühjahr bis zum Herbst könnten während der Ferien aber nicht unterbrochen werden. In diesem Sommer gibt es etwas mehr Baustellen als im vergangenen Jahr.

