Hamburg (dpa) - Die IG Metall Küste hat die aktuelle Lage und die Zukunft der Windindustrie bei den Betriebsräten der Branche in Norddeutschland abfragen lassen. Die Ergebnisse der Befragung und die Schlussfolgerungen der Gewerkschaft will Bezirksleiter Meinhard Geiken gemeinsam mit Betriebsräten heute in Hamburg vorstellen. Dabei wird es vor allem darum gehen, wie sich die geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) auf Auftragslage, Auslastung und Beschäftigung der Betriebe auswirkt.

Das neue EEG sieht ein neues Förderverfahren und einen langsameren Ausbau der Windenergie an Land und auf See vor. Dagegen hatten sich bereits die Verbände der Windindustrie und viele norddeutsche Politiker gewandt, unter anderem die fünf Ministerpräsidenten im "Wismarer Appell". Das neue EEG wird am Freitag in erster Lesung im Bundestag behandelt.