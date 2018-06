Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Messerangriff auf einen Mann in Hamburg-Bergedorf hat die Polizei die Suche nach den Tätern aufgenommen. Das Opfer war am Montagabend durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden und sollte am Dienstag befragt werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 31-Jährige sei vernehmungsfähig und nicht in Lebensgefahr.