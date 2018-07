Hamburg (dpa/lno) - Die Wasserballer des SV Poseidon Hamburg werden beim Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga von Jacob Drachenberg unterstützt. Der 26 Jahre alte Co-Trainer des Bundesligisten OSC Potsdam wird beim Aufstiegs-Turnier in der Hansestadt am 2./3. Juli Coach Florian Lemke assistieren. Beide kennen sich seit 17 Jahren und hatten einst als Spieler mit dem OSC den Erstliga-Aufstieg geschafft.

"Ich vertraue total seinem Rat und seinen Fähigkeiten, uns ein Stückchen besser zu machen", sagte Lemke. Drachenberg ist Experte in Stressbewältigungsmethoden und soll vor allem psychologische Arbeit leisten. "Stress ist besser als sein Ruf. Positiver Stress erzeugt maximale Konzentration und Leistungsfähigkeit. Genau das müssen wir beim Aufstiegs-Turnier schaffen", erklärte Drachenberg weiter.

Wasserball-News