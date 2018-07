Darmstadt (dpa/lno) - Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat fünf Aktive aus dem hohen Norden für die Europameisterschaften vom 6. bis 10. Juli in Amsterdam nominiert. Der Hamburger Arne Gabius ist diesmal im Halbmarathon am Start, teilte des DSV am Mittwoch bei der Veröffentlichung seines 104-köpfigen Aufgebots (51 Männer/53 Frauen) in Darmstadt mit. Bei den Frauen ist auf der Halbmarathon-Strecke die Schleswig-Holsteinerin Isabell Teegen (SC Rönnau 74) im EM-Einsatz.

Über 3 000 Meter Hindernis sind in Jana Sussmann (LT Haspa Marathon Hamburg) und Maja Rehberg (SG TSV Kronshagen/Kieler TB) gleich zwei Frauen bei der Olympia-Generalprobe für Rio dabei. Berücksichtigung für den Kader fand trotz verpasster EM-Norm etwas überraschend auch noch Weitspringerin Nadja Käther vom Hamburger SV.

DLV-Mitteilung