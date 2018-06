Würzburg (dpa) - Die Würzburger Kickers haben Erfolgscoach Bernd Hollerbach langfristig an sich gebunden. Der ehemalige Fußball-Profi unterzeichnete einen Dreijahresvertrag bis Juni 2019, teilten die Unterfranken am Donnerstag mit. "Ich fühl mich hier sehr wohl", meinte Hollerbach, der die längste Zeit als Spieler des FC St. Pauli (1991 bis 1995) und des HSV (1996 bis 2004) in Hamburg verbracht hat.

Durch den unerwarteten Zweitliga-Aufstieg war der bisherige Kontrakt nicht mehr gültig, sagte der Coach. Der Vorstandsvorsitzende Daniel Sauer hob vor allem Hollerbachs Verbindung zu Würzburg hervor: "Wir wissen alle, der Bernd ist einer aus der Region". Hollerbach hatte die Kickers in zwei Jahren von der Regional- in die 2. Liga geführt.

Mitteilung Würzburg