Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Stealers können bereits an diesem Wochenende die Teilnahme an den Playoffs in der Baseball-Bundesliga perfekt machen. Allerdings benötigt der derzeitige Dritte der Gruppe Nord dafür zwei Siege gegen die Hannover Regents. "Ich bin davon überzeugt, dass diese Aussicht unser Team noch einmal zusätzlich motivieren wird", sagt Stealers-Trainer Jens Hawlitzky. Das erste Spiel gegen den Tabellen-Vorletzten findet am Samstag ab 14 Uhr in Hamburg statt, die zweite Partie wird am Sonntag ab 15 Uhr in Hannover ausgetragen.

