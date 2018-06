Hamburg (dpa/lno) - Der Pegasus-Preis für Privattheater in Hamburg geht in diesem Jahr an das Theater Kontraste in der Komödie Winterhuder Fährhaus. Die mit 35 000 Euro dotierte Auszeichnung würdige die herausragende Spielzeit 2015/2016 mit drei Inszenierungen auf höchstem Niveau, teilte die Jury am Freitag mit - von der aberwitzigen Komödie "Der Vorname" von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellières über den Psychothriller "Unter Verschluss" von Pere Riera bis zur Fremdenhass-Farce "Wir sind keine Barbaren" von Philipp Löhle. Mit dem Pegasus-Preis zeichnet der Energiekonzern ExxonMobil jährlich ein Hamburger Privattheater aus.

Exxon Pressemitteilung

Komödie Winterhuder Fährhaus