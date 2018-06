Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Huskies haben die bislang höchste Niederlage in der laufenden Saison der German Football League kassiert. Mit 49:76 (13:14/6:21/14:20/16:21) verloren die Hanseaten am Samstag vor rund 600 Zuschauern im Stadion Hammer Park gegen den Aufsteiger Hildesheim Invaders. "Solange wir die Plays in der Abwehr nicht zu Ende spielen, werden wir auch kein Football-Spiel gewinnen", sagte Martin Ricard, Koordinator der Defensive.

