Hamburg (dpa/lno) - Tausende Motorrad-Fahrer sind am Sonntag zu der traditionellen Abschlussparade der Harley Days aufgebrochen. Die 30 Kilometer lange Fahrt begann um 13.00 Uhr am Großmarkt, wie eine Sprecherin sagte. Die Tour führt unter anderem über die Köhlbrandbrücke durch den Hamburger Hafen und über die Reeperbahn. Mit dabei auch Ex-HSV-Star Horst Hrubesch.

Hamburg stand das ganze Wochenende ganz im Zeichen röhrender Motoren. Der Samstag verlief nach Angaben der Polizei - zur Freude mancher Anwohner - allerdings eher ruhig. Viele Harley-Fahrer ließen ihre lautstarken Motorräder bei den heftigen Regenfällen lieber stehen.

2015 sprachen die Veranstalter von insgesamt 500 000 Besuchern bei den dreitägigen Harley Days. Sie finden zum 14. Mal in der Elbmetropole statt. Auch wegen des ebenfalls am Sonntag stattfindenden Halbmarathons mussten sich Autofahrer in Hamburg auf zahlreiche Straßensperrungen einstellen.